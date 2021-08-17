Умер главный конструктор самолетов Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Главный конструктор самолетов Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов умер в Москве на шестидесятом году жизни. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе "Ил" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации "Ростех").

"Главный конструктор Ил-76 и Ил-78 Юрасов Андрей Владимирович скончался после тяжелой болезни 16 августа 2021 года на шестидесятом году жизни. Всю свою трудовую деятельность он посвятил работе в ОКБ Ильюшина", - проинформировали в пресс-службе.