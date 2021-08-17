Российские ракетоносцы Ту-95МС выполнили полет над Японским морем

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановые полеты над нейтральными водами Японского моря. Об этом во вторник сообщили в Минобороны России.

"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Японского моря", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, продолжительность полета составила около девяти часов.

"Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа", - уточнили в Минобороны.

Как отметили в военном ведомстве, все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, экипажи дальней авиации регулярно летают над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного, Балтийского морей, а также Тихого океана.