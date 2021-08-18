Более 30 знамен воинских частей времен Великой Отечественной войны передадут в музеи

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 августа. /ТАСС/. Более 30 боевых знамен дивизий и полков времен Великой Отечественной войны доставлены в Южный военный округ (ЮВО) для последующей передачи в музеи. Об этом журналистам сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

"В настоящий момент реликвии переданы представителям командования общевойсковых объединений, Черноморского флота и Каспийской флотилии для проведения реставрационных работ и подготовки знамен к торжественным церемониям передачи в музеи воинской славы. Из 34 полотнищ 10 останутся в Ростовской области, восемь передадут в Волгоград, 11 - в Крым, в том числе по одному в Керчь и Феодосию, два в Астрахань, остальные по одному в Дагестан, Краснодар и Чеченскую Республику", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, 15 боевых знамен будут переданы Южному военному округу в День государственного флага России во время праздничных мероприятий в подмосковном военно-патриотическом парке "Патриот". "Боевые знамена, полученные в качестве исторических музейных экспонатов, являются штандартами стрелковых, кавалерийских и танковых дивизий и бригад, сформированных в годы Великой Отечественной войны в южных регионах нашей Советской России", - добавили в пресс-службе.