На форуме "Армия-2021" планируется подписать 45 госконтрактов на 500 млрд рублей

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Военное ведомство РФ на форуме "Армия-2021" планирует подписать с оборонными предприятиями 45 государственных контрактов на 500 млрд рублей. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В этом году на форуме планируем подписать 45 государственных контрактов примерно на 500 млрд рублей", - сказал Шойгу в интервью газете "Красная звезда".

Министр уточнил, что будут подписаны контракты на поставку робототехнических комплексов "Уран14", систем дистанционного минирования, артиллерийских систем и тяжелых огнеметных систем, спецтехники для сухопутных войск, танков Т-90М и на модернизацию танков Т-90. "Подпишем контракт на строительство разведывательных кораблей и минных тральщиков, на поставку и модернизацию авиатехники, на закупку высокоточного оружия", - добавил министр.

По его словам, свою готовность участвовать в форуме подтвердили 97 стран. Делегации 34 из них будут возглавлять руководители национальных военных ведомств. В прошлом году в форуме участвовали представители из 92 стран. Более 20 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения выставят около 1,5 тыс. предприятий, в том числе из 12 иностранных государств.

"Уникальность нашего форума заключается в том, что мы, как и в прошлые годы, покажем вооружение и военную технику не только в статике, но и в динамике со стрельбой", - добавил министр обороны.