Два самолета Ил-112В подключатся к летным испытаниям в 2022 году

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. После выяснения причин катастрофы военно-транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье, еще две машины с номерами №103 и №104 должны подключиться к летным испытаниям в 2022 году. Об этом сообщил ТАСС в среду источник в авиаотрасли.

"После установления причин катастрофы Ил-112В в Подмосковье летные испытания планируется продолжить. Предполагается подключение в 2022 году двух бортов - №103 и №104", - сказал собеседник агентства.

Ил-112В - первый военно-транспортный самолет, разработанный в России с нуля в постсоветский период. Работы по его созданию ведутся с 2014 года на Авиационном комплексе им. С. В. Ильюшина (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации "Ростех"). Самолет будет способен перевозить до 5 тонн груза и предназначен для транспортировки солдат, военной техники и вооружения. Машина создается на замену турбовинтовым Ан-26 и Ан-24, ее серийное производство планируется с 2023 года.