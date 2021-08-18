Подлодка ЧФ проведет стрельбы и учения по поиску корабля противника в Черном море

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. Подводная лодка Черноморского флота (ЧФ) "Великий Новгород" вышла в Черное море, где проведет торпедные стрельбы и учения по поиску корабля условного противника, говорится в среду в сообщении пресс-службы ЧФ.

"Перед выходом в море подводники отработали организацию экстренного приготовления к бою и походу, а после выхода из пункта базирования выполнили погружение на заданную глубину", - сообщили на флоте.

Уточняется, что экипаж "Великого Новгорода" проведет учения по поиску и уничтожению корабля условного противника, роль которого выполняет экипаж малого противолодочного корабля "Касимов", отработает маневрирование в подводном положении для уклонения от противолодочного корабля.

На флоте добавили, что в ходе двусторонних учений моряки выполнят практические торпедные стрельбы по надводному кораблю, экипаж которого в рамках отработки своих задач осуществит поиск и условное уничтожение субмарины с применением противолодочного вооружения.