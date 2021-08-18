В России началось серийное производство боевого модуля "Охотник"

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Боевой модуль "Охотник" разработки и производства НПО "Электромашина" (в составе концерна "Уралвагонзавод" входит в "Ростех") поставлен на серийный выпуск после успешно проведенных испытаний. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе предприятия.

"Универсальный боевой модуль "Охотник" успешно прошел квалификационные испытания и поставлен на серийное производство. Боевой модуль покажут на международном форуме "Армия-2021", - говорится в сообщении.

Отмечается, что недавно серия из пяти "Охотников" была отгружена на предприятие "Ремдизель" для установки на бронеавтомобили "Тайфун-К". В 2021 году серийный "Охотник" будет поставлен на технику производства еще ряда российских предприятий. Универсальность модуля позволяет использовать его на спецтехнике различных родов войск, в том числе сухопутных и инженерных, от которых уже поступили заявки на "Охотник".

"В 2020 году пять колесных бронированных автомобилей "Тайфун-К53949" с боевыми модулями "Охотник" приняли участие в параде на Красной площади. В этом году изделия "Электромашины" для этих автомобилей поставлены после ряда усовершенствований. В том числе на боевом модуле установлен новый пулемет российского производства, который создавался именно для роботизированных комплексов. Благодаря модернизации эффективность попадания "Охотника" по цели увеличилась на 20-30%", - отметил заместитель гендиректора по спецтехнике НПО "Электромашина" Иван Корольков, слова которого приводятся в сообщении.

Стабилизированная дистанционно управляемая платформа модуля предназначена для наблюдения и ведения боевых действий из защищенного места размещения стрелка. Имеет тепловизионное наблюдение, встроенную диагностику исправности системы, счетчик патронов с индикацией окончания боезапаса, гироскопическую систему стабилизации прицела и оружия, лазерный дальномер.

Также в модуле используется автоматический взвод, то есть стрельба происходит полностью дистанционно. Прицельную стрельбу боевым модулем можно вести при движении на скорости до 20-30 км/ч с поражением цели на расстоянии до 1 км. Модуль оснащен боекомплектом на 250 патронов. Общий боезапас модуля - 1 тыс. патронов.