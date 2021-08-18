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Станция "Сула" может отследить космический мусор на дальности до 6 тыс. км

Особенность "Сулы" заключается в компактных размерах антенного полотна, которое позволяет отслеживать передвижение спутников, сообщил концерн "Алмаз-Антей"
РЛС "Сула" Пресс-служба концерна "Алмаз-Антей"
Описание
РЛС "Сула"
© Пресс-служба концерна "Алмаз-Антей"

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Новейшая радиолокационная станция (РЛС) наблюдения за космическими объектами "Сула" разработки предприятия "Радиофизика" (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") способна фиксировать космический мусор на дальности до 6 тыс. км. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе концерна, который впервые презентовал станцию на открывшейся 17 августа в Стамбуле оборонной выставке IDEF-2021.

"Особенность "Сулы" заключается в компактных размерах антенного полотна, которое позволяет отслеживать передвижение спутников, космического мусора и других объектов на орбите на дальности до 6 тыс. км. Станция имеет секционно-модульный принцип архитектуры, ее конструкции могут перевозиться железнодорожным транспортом, что позволяет в сжатые сроки развернуть ее на местности или территории воинской части", - сказали в концерне.

Отмечается, что антенна РЛС построена на основе модульной цифровой активной фазированной антенной решетки, которая обеспечивает станции высокие информационные характеристики, пропускную способность и помехозащищенность. "РЛС обеспечивает получение координатной и некоординатной информации о космических объектах. Полученная в процессе функционирования информация регистрируется на энергонезависимых носителях, а также в реальном времени передается потребителю", - уточнили в холдинге.

По данным разработчиков, "Сула" управляется из командно-вычислительного пункта, выполненного в быстровозводимом модуле. Вся инфраструктура РЛС представляет собой целый комплекс технических сооружений размерами не более 300х400 м. В состав станции входят антенный пост с системой охлаждения и кондиционирования, средства связи и передачи данных, инженерный комплекс с системой автономного бесперебойного электропитания и пожарным депо, метеостанция, ремонтная и учебно-тренировочная базы.

Оборонная выставка IDEF-2021 проходит в Стамбуле с 17 по 20 августа.

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