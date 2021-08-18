Россия представила на выставке IDEF’21 в Стамбуле комплект "РЕДИКОМ"

СТАМБУЛ, 18 августа. /Корреспондент ТАСС Денис Соловых/. Российское оборонная компания АО "ГПТП "Гранит", дочернее предприятие АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей", представило в среду в Стамбуле подвижный комплект ремонтно-диагностического оборудования "РЕДИКОМ". Об этом сообщил корреспонденту ТАСС представитель компании Евгений Гладилин.

"РЕДИКОМ" обеспечивает выполнение различных видов технического обслуживания составных частей средств ПВО, их ремонт агрегатным методом с частичным восстановлением ресурса, а также ремонт (ремонтопригодных в условиях РЕДИКОМ) сменных элементов радиоэлектронной аппаратуры, блоков и агрегатов из состава средств ПВО и из состава приданных к ним комплектов эксплуатационного ЗИП (запасных частей инструментов и принадлежностей). Работы по войсковому ремонту средств ПВО выполняются на основе инновационных ресурсосберегающих технологий, с использованием интерактивной электронной ремонтной документации и под управлением встроенной автоматизированной информационной системы. "Данное изделие обладает адаптивностью к другим типам изделий военной техники, что позволяет проводить техническое обслуживание и ремонт современных и перспективных изделий вооружения и военной техники", - сказал собеседник агентства на полях международной выставки оборонной промышленности IDEF’21.

По словам Гладилина, "РЕДИКОМ" предлагается АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" странам-покупателям в рамках предоставляемых услуг по постгарантийному сервисному обслуживанию как самостоятельное изделие, а также действующее в составе существующих или создаваемых технических центров ремонта эксплуатируемой техники ПВО.

Выставка IDEF’21 открылась во вторник в выставочном центре TUYAP в Стамбуле и будет работать до 20 августа. Выставка организована Министерством национальной обороны Турции под патронажем администрации президента Турции и пройдет в крупнейшем турецком мегаполисе уже в 15 раз. В ней примут участие передовые оборонные концерны, включая ряд российских (входящие в Ростех "Рособоронэкспорт" и группа компаний "Калашников", ВКО "Алмаз-Антей").

Организаторы выставки сообщили ТАСС, что на территории TUYAP будет представлен широкий спектр продукции 1 236 оборонных компаний из 53 стран мира, в том числе 536 турецких. Запланировано участие 154 делегаций из 79 стран мира. По итогам выставки ожидается подписание целого ряда контрактов, а также презентация новинок.