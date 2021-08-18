Интерес к "Калашникову" проявляют в Африке, Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке

СТАМБУЛ, 18 августа. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Интерес к продукции российского концерна "Калашников" в большей степени проявляют представители из стран Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Об этом сообщил в среду корреспонденту ТАСС руководитель направления дирекции по ВТС концерна "Калашников" Владимир Онокой на международной выставке оборонной промышленности IDEF’21 в Стамбуле.

"На выставке IDEF 2021 концерн "Калашников" участвует в рамках экспозиции "Рособоронэкспорта". Мы очень рады этой возможности поскольку IDEF - это все таки международная выставка, которую посещают не только представители турецкой стороны, но и заинтересованные лица со всего региона, поэтому здесь у нас есть возможность поговорить и с представителями турецкой армии, а также пообщаться с потенциальными партнерами о продажах на гражданский рынок и в то же время поговорить с огромным количеством наших партнеров со всего мира. Интерес, как обычно, к нашей продукции большой со стороны африканских государств, государств Ближнего Востока, Юго-восточной Азии", - сказал собеседник агентства.

По его словам, "в рамках выставки запланировано достаточно много переговоров, но конечно же здесь только часть нашей продукции представлена". "Основной массив нашей продукции, в том числе новинки, буду представлены на следующей неделе выставке "Армия 2021", которая будет проходить в Москве. Там мы представим целый ряд новинок, как в области стрелкового оружия, так и в других областях", - добавил он.

Выставка IDEF’21 открылась во вторник в выставочном центре TUYAP в Стамбуле и будет работать до 20 августа. Выставка организована Министерством национальной обороны Турции под патронажем администрации президента Турции и пройдет в крупнейшем турецком мегаполисе уже в 15 раз. В ней примут участие передовые оборонные концерны, включая ряд российских (входящие в Ростех "Рособоронэкспорт" и группа компаний "Калашников", ВКО "Алмаз-Антей").

Организаторы выставки сообщили ТАСС, что на территории TUYAP будет представлен широкий спектр продукции 1 236 оборонных компаний из 53 стран мира, в том числе 536 турецких. Запланировано участие 154 делегаций из 79 стран мира. По итогам выставки ожидается подписание целого ряда контрактов, а также презентация новинок.