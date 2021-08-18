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"Армия-2021"

Группа "Русские Витязи" выступит на форуме "Армия-2021" с обновленной летной программой

Также свое мастерство в рамках форума покажут экипажи пилотажных групп "Стрижи" и "Беркуты"

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Авиационная группа высшего пилотажа "Русские Витязи" продемонстрирует обновленную программу гостям Международного военно-технического форума "Армия-2021". Об этом сообщили журналистам в среду в Минобороны.

"В программу "Русских витязей" вошли несколько новых элементов. Так, при демонстрации группового пилотажа группа в составе шести экипажей выполнит подряд вираж и петлю Нестерова на форсажном режиме работы двигателей. После первого роспуска уже в составе четырех экипажей в построении ромбом авиагруппа выполнит связку нескольких вращений: групповая "бочка", "петля" с поворотом на 180 градусов на нисходящей части и маневр "ухо", включающий боевой разворот, полубочку и полупереворот", - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что кроме "Русских Витязей" свое мастерство в рамках форума покажут экипажи пилотажных групп "Стрижи" и "Беркуты". Кроме того, будет продемонстрирован парный пилотаж на самолетах Су-57.

В министерстве уточнили, что для демонстрации летно-технических возможностей спланирован воздушный показ более 30 современных и перспективных авиационных комплексов.

Международный военно-технический форум "АРМИЯ-2021" пройдет с 22 по 28 августа в КВЦ Патриот, полноценная авиационная программа состоится на аэродроме Кубинка.

Теги
Россия"Армия-2021"
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