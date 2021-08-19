Искусственный интеллект помог военным смоделировать бой на учениях "Ларос-2021" в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 19 августа. /ТАСС/. Военнослужащие Восточного военного округа на российско-лаосских учениях "Ларос-2021" в Приморье смоделировали бой с незаконным вооруженным формированием с помощью интерактивного оборудования с искусственным интеллектом. Об этом сообщила в четверг пресс-служба округа.

"В рамках совместного российско-лаосского военного учения "Ларос-2021", проводимого на полигоне Сергеевский в Приморском крае, штаб руководства учением применил современное программное обеспечение и интерактивное оборудование "Умный штаб" для моделирования боя с незаконными вооруженными формированиями и прогнозирования его итогов. Программа и работающее с ним в связке оборудование создано коллективом общевойсковой армии Восточного военного округа в рамках рационализаторской работы и в настоящее время проходит апробацию на практике", - сообщила пресс-служба.

На этапе принятия решения по разгрому формирования штаб получил ориентировочные расчеты и рекомендации по практическим действиям войск. На интерактивном экране была создана 3D-обстановка полигона и модель предстоящего боя. Условным боем управляли с помощью программного голосового помощника. В результате программа и оборудование "Умный штаб" помогли в принятии решения на предстоящий условный бой с незаконным вооруженным формированием.

В учениях "Ларос-2021" с российской стороны задействованы танковые подразделения общевойсковой армии ВВО, дислоцированной в Приморском крае. Военнослужащие отрабатывают совместные действия в борьбе с незаконными вооруженными формированиями. Всего в учениях принимают участие порядка 500 военнослужащих, задействовано около 100 единиц военной техники, в том числе штурмовики Су-25 и ударные вертолеты Ка-52 ВВО.

Первые совместные российско-лаосские учения прошли в 2019 году в Лаосе.