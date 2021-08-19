Танки "Армата" станут основой для отработки и совершенствования тактики боевого применения

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Танки нового поколения Т-14 "Армата" станут основой для отработки и совершенствования тактики боевого применения. Об этом заявил в интервью ТАСС в преддверии международного форума "Армия-2021" член коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) Российской Федерации Михаил Осыко.

"На новом поколении танков - "Армата" - будет отрабатываться и совершенствоваться тактика боевого применения, потому что это концептуально другая машина", - сказал он.

Осыко также отметил, что российские танкостроители отработали документацию на ремонт и модернизацию всех основных боевых машин, стоящих на вооружении. "Они закрывают всю штатную потребность Вооруженных cил РФ, в том числе подразделений, дислоцированных в Арктическом регионе. Например, танк Т-80 больше используется в северных широтах", - добавил он.

По словам члена ВПК, планы поставок новой и модернизированной техники уточняются с учетом результатов, которые были получены в рамках выполнения опытно-конструкторских работ по модернизации.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:00 мск на сайте ТАСС.