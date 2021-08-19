Начинаются государственные испытания БМП и БТР на платформе "Бумеранг"

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Государственные испытания новейших бронетранспортера (БТР) К-16 и колесной боевой машины пехоты (БМП) К-17 на перспективной платформе "Бумеранг" начались, опытно-промышленная партия в ближайшее время появится в войсках. Об этом заявил в интервью ТАСС в преддверии международного форума "Армия-2021" член коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) Российской Федерации Михаил Осыко.

"Начинаются государственные испытания машины [БМП и БТР на платформе "Бумеранг"]. Опытно-промышленная партия появится в войсках в ближайшее время", - сказал он.

По его словам, количество новых машин будет определено в новой программе вооружений.

Осыко также отметил, что базовое шасси может быть использовано как платформа для разработки комплексов связи, разведки, так как шасси имеет очень хороший внутренний объем для размещения необходимых аппаратных средств.

"Бумеранг" - перспективная унифицированная колесная бронированная платформа разработки ВПК. На ее основе были созданы колесная БМП К-17, впервые показанная публике в 2015 году на Параде Победы, а также бронетранспортер К-16. В базовом варианте БМП К-17 оснащается боевым модулем "Эпоха" с 30-миллиметровой автоматической пушкой со спаренным 7,62-миллиметровым пулеметом и противотанковыми ракетами "Корнет". Бронетранспортер К-16 оснащается боевым модулем с 12,7-миллиметровым пулеметом.

Полный текст интервью будет опубликован в 08.00 мск на сайте ТАСС.