Шойгу проверил трассу танкового биатлона на танке Т-80БВМ

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил готовность трассы полигона Алабино к соревнованиям по танковому биатлону, проехав по ней на танке Т-80БВМ. Об этом сообщили журналистам в четверг в Минобороны России.

"Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в преддверии начала "Армейских международных игр - 2021" лично опробовал трассу самого зрелищного конкурса "Танковый биатлон", управляя танком Т-80БВМ. В подмосковном Алабине, где с 22 августа открываются "АрМИ-2021", глава военного ведомства проехал на новом российском танке Т-80БВМ подготовленную для состязаний танковых экипажей трассу протяженностью свыше 4 километров", - сказали в министерстве.

В военном ведомстве подчеркнули, что по итогам проверки трассы Сергей Шойгу высоко оценил готовность инфраструктуры полигона к проведению игр и пожелал успеха в соревнованиях российским экипажам боевых машин.

Танковый биатлон пройдет полигоне Алабино с 22 августа по 4 сентября, примут участие команды более чем из 20 стран.