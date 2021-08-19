"Торнадо-Г", "Ураган-1М" и "Торнадо-С" производят серийно с новым боекомплектом

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Комплексы реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г", "Ураган-1М" и "Торнадо-С" запущены в РФ в серийное производство и поставлены на вооружение. Об этом заявил в интервью ТАСС в преддверии форума "Армия-2021" член коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) Российской Федерации Михаил Осыко.

"Из новых образцов нельзя не вспомнить о так называемой триаде - это современные комплексы реактивных систем залпового огня "Торнадо-Г", "Ураган-1М" и "Торнадо-С". Они встали на вооружение взамен старых комплексов "Град", "Ураган" и "Смерч". Сейчас в серии все три комплекса вместе с новым боекомплектом", - сказал он.

Осыко отметил, что в состав нового боекомплекта входят в том числе высокоточные реактивные снаряды.

"Торнадо-Г" - РСЗО калибра 122 мм, развитие РСЗО "Град". Новая система может вести стрельбу с неподготовленных позиции в автоматизированном режиме, что позволяет быстро открыть огонь, после чего прямо из кабины перевести артиллерийскую часть системы в походное положение и сменить позицию.

РСЗО "Торнадо-С" создана в результате глубокой модернизации РСЗО "Смерч". Новая система обладает повышенной дальностью и точностью стрельбы. Кроме того, в "Торнадо-С" имеется возможность введения индивидуального полетного задания для каждого снаряда. Система предназначена для поражения живой силы, техники, неподвижных и движущихся одиночных и групповых объектов.