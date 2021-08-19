В ВПК рассказали о применении искусственного интеллекта военными для распознавания целей

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Текущий уровень развития искусственного интеллекта в РФ позволяет применять его для распознавания целей и помощи в пилотировании. Такое мнение высказал в интервью ТАСС в преддверии международного форума "Армия-2021" член коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) Российской Федерации Михаил Осыко.

"Конечно, искусственный интеллект в первую очередь применяется в робототехнике, решая задачи селекции и распознавания цели, помощи в вождении или пилотировании. При этом время реакции и принятия правильного решения значительно быстрее, чем смог бы отреагировать человек. Но думать сама машина пока не умеет", - сказал он.

Осыко пояснил, что в настоящее время искусственный интеллект представляет собой компьютерную программу, которая за счет анализа имеющейся базы данных с высокой долей вероятности решает поставленную задачу. "К примеру, в нее загрузили миллион картинок танка в разной фоноцелевой обстановке, и если ей приходит картинка, на которой есть неизвестный объект, она за счет того, что у нее есть миллион предыдущих картинок, точно скажет, танк это или не танк", - добавил он.