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Назарбаев на встрече с Мишустиным предложил создавать совместные предприятия в сфере ВПК

НУР-СУЛТАН, 19 августа. /ТАСС/. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе встречи в четверг с премьер-министром России Михаилом Мишустиным предложил создавать совместные предприятия в области военно-промышленного комплекса.

"Что касается дальнейшего развития более тесных отношений, то надо больше развивать совместные предприятия, в том числе в военно-промышленном комплексе. Территория готова, у вас переизбыток всего этого дела - давайте часть туда, мы будем производить и для России, и для себя, развивать промышленность", - сказал Назарбаев.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичКазахстанРоссияНазарбаев, Нурсултан Абишевич
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