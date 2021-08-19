"Рособоронэкспорт" примет 35 делегаций на форуме "Армия-2021"

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Компания "Рособоронэкспорт" примет 35 делегаций, в том числе 17 делегаций высокого уровня, на начинающемся 22 августа Международном военно-техническом форуме "Армия-2021". Об этом сообщил в четверг начальник департамента макетинговой деятельности спецэкспортера Владимир Гончаров.

"В этом году по приглашению "Рособоронэкспорта" "Армию" посетят более 800 человек из 35 делегаций, 17 из которых возглавляют министры обороны, их заместители и высшие руководящие лица наших стран-партнеров", - сказал он на организованном в Минобороны брифинге для иностранных военных атташе.

"Проведем десятки переговоров по поставкам российского вооружения за рубеж и по сотрудничеству. Переговоры предметные, результаты некоторых из них рассчитываем закрепить в виде подписанных контрактных документов на "Армии", - сказал Гончаров.

По его словам, "мы получили заявки от более чем 40 стран на проведение сотен презентаций российской продукции военного, двойного и гражданского назначения, много заявок на демонстрацию военно-морской техники, которой на "Армии" в этом году посвящен отдельный кластер".

В частности, состоится презентация танка Т-90МС, будут представлены танк Т-14 "Армата", боевые машины на базе боевой платформы "Бумеранг", разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат "Орион-Э", зенитная ракетная система "Антей-4000", истребитель пятого поколения Су-57.