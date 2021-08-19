Предприятия Ростеха покажут 50 новейших образцов вооружения на форуме "Армия-2021"

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Предприятия госкорпорации "Ростех" покажут на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" 50 новейших образцов вооружения и военной техники, сообщил заместитель генерального директора госкорпорации Дмитрий Леликов.

"Всего покажем более чем тысячи экспонатов, в том числе 50 новейших образцов", - сказал Леликов на брифинге для иностранных военных атташе, который провело в четверг Министерство обороны РФ.

Среди новинок, которые "Ростех" представит на форуме, он назвал, в частности, самолет Су-57Э - экспортную модификацию новейшего российского истребителя. "Впервые покажем несколько новинок в области стрелковых вооружений. Например, пистолет пулемет Калашникова ППК-20 с укороченным стволом. Также состоится премьера АК-12 СП - автомата, созданного специально для спецназа", - сказал Леликов.

"Росэлектроника", продолжил он, впервые демонстрирует экспортный вариант автоматизированного комплекса разведки "Пенициллин". "Благодаря новому принципу совмещения тепловой и звуковой разведки эта техника позволяет с высокой точностью определять огневые позиции артиллерийских орудий противника и одновременно корректировать огонь своей артиллерии", - отметил Леликов.

"НПО "Сплав" представит на "Армии" инженерную систему дистанционного минирования, предназначенную для поражения живой силы противника, расположенной как на открытой местности, так и в фортификационных сооружениях, сообщил Леликов. По его словам, ОПК продемонстрирует модуль разведки и управления на гусеничном шасси предназначенный для управления огнем боевых машин зенитной батареи ближней дальности.

Боеприпасы и беспилотники

"В линейке боеприпасов демонстрируем новые управляемые противотанковые ракеты, которые могут пробивать за динамической защитой броню толщиной до 110 см. Дальность их полета составляет беспрецедентные 10 км. Также добавлена возможность запуска ракет с вертолетной техники", - сообщил Леликов.

"Отдельно отмечаем разработки в области беспилотной техники", - подчеркнул он.

Например, "Вертолеты России" представят беспилотник вертолетного типа БАС-200 взлетной массой до 200 кг. Он может летать со скоростью до 160 км/ч и нести коммерческую нагрузку массой до 50 кг. Областей для его применения множество: это и мониторинг местности, доставка грузов, выполнение поисково-спасательных и сельскохозяйственных работ. "Кстати сейчас с применением этого БЛА мы запускаем пилотный проект с "Почтой России" по доставке грузов в труднодоступных районах", - сказал Леликов.

При этом он отметил, что, несмотря на санкции и непростую геополитическую ситуацию, интерес к вооружениям, производимыми предприятиями "Ростеха", а это самолеты, вертолеты, средства ПВО, бронетехника, стрелковое оружие, средства радиоэлектронной борьбы, боеприпасы и многое другое, продолжает оставаться высоким.