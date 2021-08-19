ОСК впервые представит на форуме "Армия" модели БДК "Кайман" и АНПА "Юнона"

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) впервые покажет на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" модели большого десантного корабля (БДК) "Кайман" и автономного необитаемого подводного аппарата (АНПА) "Юнона". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Впервые на площадке демоцентра ОСК покажет модели большого десантного корабля "Кайман", созданного на основе проекта 11711, и автономного необитаемого подводного аппарата "Юнона", - сказали в компании.

Среди экспонатов военного назначения ОСК представит малый ракетный корабль проекта 22800Э, десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322, противоминный корабль базовой зоны проекта 12701, малый сторожевой корабль проекта 20382, судно для спасения экипажей аварийных подлодок проекта 21301, субмарину проекта 636 с комплексом Club-S и другие корабли.

В корпорации отметили, что в этом году будет обновлен и сектор инновационных проектов продукции гражданского назначения.