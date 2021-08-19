Первый в СССР атомоход К-3 начал переход с завода "Нерпа" в Снежногорске в Кронштадт

МУРМАНСК, 19 августа. /ТАСС/. Первая советская атомная подводная лодка (АПЛ) К-3 "Ленинский комсомол" отправилась из Мурманской области в Кронштадт - к месту вечной стоянки в Музее военно-морской славы. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе судоремонтного завода (СРЗ) "Нерпа" в Снежногорске, где подлодку готовили к транспортировке и производили постановку на стапель-палубу плавдока "Свияга".

"Сегодня она отошла от заводского пирса и в ближайшие дни отправится к месту назначения. Завод "Нерпа" все работы по подготовке к перегону выполнил", - сказал собеседник агентства.

Специалисты завода готовили "Ленинский комсомол" к постановке в плавдок "Свияга" больше недели. Еще около двух недель заняли работы по самой постановке, монтажу дополнительной переборки для обеспечения безопасности во время транспортировки, а также подготовка необходимой документации. Межфлотский переход до Кронштадта продлится от 10 до 14 суток.

Ранее стало известно, что головная атомная подводная лодка проекта 627 К-3 "Ленинский комсомол" готовится к переходу из Снежногорска Мурманской области в Кронштадт, где станет экспонатом Музея военно-морской славы. Разработкой документации по переоборудованию АПЛ в музейный экспонат занимался СПМБ "Малахит", где разрабатывался проект 627 (К-3).

"Ленинский комсомол" - первая советская и третья в мире атомная подводная лодка, головной корабль проекта 627 "Кит". Была заложена 24 сентября 1955 года в Северодвинске, на заводе №402 (ныне - ПО "Севмаш"), спущена на воду 9 августа 1957 года. В 1991 году лодка была выведена из состава Северного флота. В 2005 году К-3 была поставлена на акваторию судоремонтного завода "Нерпа" (филиал Центра судоремонта "Звездочка"), куда пришла на утилизацию. Судоремонтники первыми начали борьбу за спасение корабля, высказав идею сделать лодку музеем. В 2010 году было принято окончательное решение главкомом ВМФ не утилизировать К-3 и сохранить ее для истории.