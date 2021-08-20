Российские военные полицейские совместно с турецкими силами патрулируют север Сирии

АЛЕППО /Сирия/, 20 августа. /ТАСС/. Военные полицейские Вооруженных сил РФ совместно с турецкими военными продолжают проводить патрулирование приграничной зоны на севере Сирии в провинции Алеппо. Об этом сообщил журналистам представитель военной полиции Виктор Сосюра.

"Решаются следующие задачи: удержание инициативы присутствия Вооруженных сил Российской Федерации, стабилизация политической и экономической обстановки в регионе", - рассказал он.

Патрулирование проводится при поддержке российской авиации. Колонны военной техники движутся по ключевым пунктам провинции. В ходе патрулирования российским и турецким военным удается обнаруживать тайные подземные схроны исламистских боевиков.

Ранее провинция Алеппо на севере страны была ареной ожесточенных столкновений правительственной армии Сирии с боевиками. Провинция была освобождена от террористических группировок при поддержке российских ВКС.