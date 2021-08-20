"Ремдизель" представит на "Армии-2021" новые модификации бронеавтомобилей "Тайфун-ВДВ"

КАЗАНЬ, 20 августа. /ТАСС/. Одно из крупнейших предприятий российского ОПК "Ремдизель" представит на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" варианты колесной бронетехники, среди которых будут новые модификации защищенных автомобилей К-4386 "Тайфун-ВДВ". Об этом в пятницу сообщает Министерство промышленности и торговли Татарстана.

"В этом году компания предлагает проследить за эволюцией развития семейства защищенных автомобилей К-4386 "Тайфун-ВДВ", некоторые модификации будут продемонстрированы впервые. Новые варианты бронемашин планируется представить в ходе отдельной презентации", - говорится в сообщении.

Также будут представлены модернизированный гусеничный тягач и грузовой автомобиль двойного назначения "Мустанг".

Как отмечает главный конструктор предприятия Игорь Зарахович, техника компании позволяет выполнить боевую задачу в сложных условиях, а также сохранить жизнь экипажа в случае поражения техники.

АО "Ремдизель" основано в 1978 году в Набережных Челнах. На сегодняшний день предприятие представляет собой одно из крупнейших предприятий российского ОПК. Компания разрабатывает и производит семейства защищенных автомобилей "Тайфун" и "Выстрел". Продукция компании имеет опыт боевого применения, а также поставляется на экспорт.

Форум "Армия-2021" пройдет с 22 по 28 августа в КВЦ "Патриот".