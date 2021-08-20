Гости "Армии-2021" смогут в виртуальной реальности прыгнуть с парашютом из стратосферы

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Посетители форума "Армия-2021" благодаря VR-очкам от холдинга "Технодинамика" госкорпорации "Ростех" смогут в виртуальной реальности повторить рекордный прыжок российских десантников из стратосферы с парашютом "Стайер". Об этом рассказали в пятницу журналистам в пресс-службе "Технодинамики".

"Холдинг предоставит посетителям Международного военно-технического форума "Армия-2021" возможность оказаться в Арктике и повторить рекордный прыжок российских десантников из стратосферы с парашютом "Стайер". Испытать острые эмоции с помощью VR-очков, позволяющих оказаться на месте военнослужащего во время уникального десантирования, сможет любой желающий", - сказали в пресс-службе, отметив, что благодаря тренажеру с VR-очками ощущение свободного падения будет продолжаться около двух с половиной минут.

Уникальный прыжок в апреле 2020 года впервые в мире совершила группа российских десантников. Сводный отряд подразделений специального назначения, оснащенный парашютными системами "Стайер", кислородным и навигационным оборудованием, десантировался на Землю Франца-Иосифа с высоты 10 км - нижней границы стратосферы.

Парашютная система специального назначения "Стайер" предназначена для десантирования специальных подразделений и силовых структур с высот 700 -10 000 метров. Система имеет возможность крепления грузового контейнера массой до 50 кг, а также вооружения и кислородного оборудования на подвесной системе парашютиста.

Международный военно-технический форум "Армия-2021" пройдет в КВЦ "Патриот" с 22 по 28 августа.