"Вертолеты России" представят на форуме "Армия" свои новейшие разработки

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех" представит на форуме "Армия-2021" новейшую вертолетную технику военного назначения. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе холдинга.

"На статической экспозиции у павильона "А" разместятся ударный вертолет Ми-28НЭ, а также транспортно-боевые Ми-35М и Ми-35П. Данные машины оснащаются широким спектром управляемого и неуправляемого ракетного вооружения, а новейшая авионика позволяет им решать задачи в любое время суток", - говорится в сообщении.

Также в парке "Патриот" будет представлен модернизированный военно-транспортный вертолет Ми-171Ш, который отличается повышенной защитой экипажа и десанта за счет использования кевларовых бронепластин. "Вертолет также получил расширенный состав вооружения для эффективной поддержки действий десанта с воздуха", - уточнили в "Вертолетах России".

На статической стоянке можно будет увидеть легкий вертолет Ка-226Т в новом облике, приспособленном под решение задач в условиях высокогорья. "Фюзеляж вертолета изготовлен с применением современных облегченных материалов, модернизирована система управления и электрическая система вертолета, установлена ударопрочная авариестойкая топливная система, соответствующая повышенным требованиям безопасности. При этом увеличен объем топливных баков с обеспечением централизованной заправкой топливом. Также вертолет оснащен новым комплексом пилотажно-навигационного и радиосвязного оборудования", - сообщили в пресс-службе.

На аэродроме Кубинка посетители смогут увидеть самый большой в мире серийный вертолет - модернизированный Ми-26Т2В, а также транспортно-десантный Ми-38Т и гражданский вертолет "Ансат Aurus".

"В демоцентре госкорпорации "Ростех" холдинг представит новейшее бортовое оборудование для российских вертолетов. В частности, гости и участники выставки смогут ознакомиться с эргономической кабиной перспективного вертолета, а также с системой контроля технического состояния основных силовых элементов вертолета "Ансат", - отметили в "Вертолетах России".

Беспилотник БАС-200

Впервые на "Армии" холдинг продемонстрирует беспилотник БАС-200, способный выполнять полеты продолжительностью до четырех часов и подниматься на высоту до 3 900 метров.

"Впервые на форуме "Армия" будет представлен беспилотник БАС-200, который разместится в зоне авиационной экспозиции на аэродроме Кубинка. Максимальная взлетная масса аппарата составляет 200 килограмм. Он может развивать скорость до 160 км/ч и нести коммерческую нагрузку массой до 50 килограмм", - говорится в сообщении.

Посетители смогут увидеть и наземный комплекс управления, обеспечивающий связь с беспилотником на дальности до 100 километров. "Длина аппарата - 3,9 метра, высота - 1,2 метра. Развитием проекта БАС-200 занимается Национальный центр вертолетостроения "Миль и Камов" холдинга "Вертолеты России", - уточнили в пресс-службе.