Ракетную систему С-400 "Триумф" впервые покажут на форуме "Армия-2021" в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Зенитная ракетная система С-400 "Триумф" будет впервые представлена посетителям форума "Армия-2021" в Екатеринбурге. Об этом сообщил журналистам командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин.
"Новинками форума в Екатеринбурге станут командирский танк Т-90АК, боевая машина поддержки танков БМПТ, поступившая на опытную эксплуатацию в гвардейскую танковую дивизию округа, а также зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" полка объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, дислоцированного в Свердловской области", - рассказал командующий.
По его словам, на полигоне под Екатеринбургом будет представлено 15 тематических экспозиций военной техники, стоящей на вооружении соединений и воинских частей округа, а также продукции предприятий оборонно-промышленного комплекса. В общей сложности представят более 150 образцов современной и исторической военной техники. Также новинками форума станут крупнейший в мире транспортный вертолет Ми-26 и поисково-эвакуационная машина ПЭМ-1 "Синяя птица".
"Впервые вниманию посетителей будет представлена стилизованная площадка "Партизанская деревня", на которой они смогут ознакомиться с бытом партизан, их средствами связи, оружием, одеждой. Посетители смогут осмотреть полноразмерные партизанские землянки, в которых размещены фронтовые наблюдательный, медицинский и продовольственный пункты, узел связи", - добавил Лапин.
Для посетителей форума "Армия-2021" в Екатеринбурге 26 и 28 августа будут подготовлены показательные выступления военнослужащих соединений и воинских частей ЦВО. Специалисты разыграют тактический эпизод захвата населенного пункта, занятого незаконными вооруженными формированиями, с применением авиации и участием подразделений специального назначения.