Ракетную систему С-400 "Триумф" впервые покажут на форуме "Армия-2021" в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Зенитная ракетная система С-400 "Триумф" будет впервые представлена посетителям форума "Армия-2021" в Екатеринбурге. Об этом сообщил журналистам командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин.

ТАСС рассказывает об одной из самых совершенных зенитных ракетных систем ПВО России

Триумф “Ворчуна” ТАСС рассказывает об одной из самых совершенных зенитных ракетных систем ПВО России

"Новинками форума в Екатеринбурге станут командирский танк Т-90АК, боевая машина поддержки танков БМПТ, поступившая на опытную эксплуатацию в гвардейскую танковую дивизию округа, а также зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" полка объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, дислоцированного в Свердловской области", - рассказал командующий.

По его словам, на полигоне под Екатеринбургом будет представлено 15 тематических экспозиций военной техники, стоящей на вооружении соединений и воинских частей округа, а также продукции предприятий оборонно-промышленного комплекса. В общей сложности представят более 150 образцов современной и исторической военной техники. Также новинками форума станут крупнейший в мире транспортный вертолет Ми-26 и поисково-эвакуационная машина ПЭМ-1 "Синяя птица".

"Впервые вниманию посетителей будет представлена стилизованная площадка "Партизанская деревня", на которой они смогут ознакомиться с бытом партизан, их средствами связи, оружием, одеждой. Посетители смогут осмотреть полноразмерные партизанские землянки, в которых размещены фронтовые наблюдательный, медицинский и продовольственный пункты, узел связи", - добавил Лапин.

Для посетителей форума "Армия-2021" в Екатеринбурге 26 и 28 августа будут подготовлены показательные выступления военнослужащих соединений и воинских частей ЦВО. Специалисты разыграют тактический эпизод захвата населенного пункта, занятого незаконными вооруженными формированиями, с применением авиации и участием подразделений специального назначения.