Новейший корабль противоминной обороны "Георгий Курбатов" вошел в состав ВМФ России

КАЛИНИНГРАД, 20 августа. /ТАСС/. Корабль противоминной обороны (ПМО) "Георгий Курбатов" вошел в состав флота, торжественная церемония первого подъема военно-морского флага прошла в пятницу в Балтийске - главной базе Балтийского флота, сообщили в пресс-службе флота.

"20 августа в полдень в Балтийске состоялся торжественный ритуал первого подъема Военно-морского флага Российской Федерации на новейшем корабле ПМО "Георгий Курбатов" проекта 12700, построенном для ВМФ на судостроительном заводе "Средне-Невский судостроительный завод", - рассказали в пресс-службе. "Георгий Курбатов" пополнил минно-тральные силы ВМФ России в рамках программы по их переоснащению.

В церемонии приняли участие начальник штаба Балтийского флота вице-адмирал Сергей Липилин, генеральный директор Средне-Невского судостроительного завода Владимир Середохо, главный советник президента Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по военному кораблестроению Виктор Чирков, военнослужащие Балтийской военно-морской базы, личный состав нового корабля. Как сообщалось ранее, "Георгий Курбатов" войдет в состав 68-й бригады охраны водного района Черноморского флота.

В пресс-службе отметили ТАСС, что новый корабль ПМО успешно выполнил весь комплекс испытаний, в том числе государственных, в морских полигонах Балтийского флота. Из Балтийска корабль отправится к месту постоянного базирования, сказали в пресс-службе, не уточняя дату начала межфлотского перехода.

Корабли ПМО проекта 12700 предназначены для борьбы с морскими минами, в том числе и с новыми так называемыми умными морскими минами, которые корабли этого проекта способны обнаружить как в воде морских акваторий, так и в морском грунте, не входя в опасную зону. Для борьбы с минами они могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.

Водоизмещение корабля составляет 890 тонн, длина - 61 метр, ширина - 10 метров, скорость хода при полном водоизмещении - 16,5 узла, экипаж - свыше 40 человек. Корабль обладает высокой маневренностью за счет применения эффективного комплекса различных подруливающих устройств. Корабли ПМО данного проекта имеют самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии.