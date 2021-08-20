Завершить оснащение военкоматов современной техникой планируют в 2023 году

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Минобороны России проводит плановое оснащение военных комиссариатов современными средствами автоматизации, телекоммуникации и каналами связи, завершить эту работу планируется в 2023 году, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Евгений Бурдинский.

"Более 30% учреждений уже оснащено современными автоматизированными системами мобилизационного развертывания, 98% - системой воинского учета, а комплексами психодиагностического обследования граждан - все военкоматы. Более того, три четверти имеют доступ к сети интернет через конфиденциальные каналы Минобороны", - сказал Бурдинский на селекторном совещании, которое проводит в пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По словам Бурдинского, "полное завершение оснащения спланировано в 2023 году". При этом он отметил, что работа с помощью всех этих технических средств идет "только в закрытом контуре, что обусловлено характером обрабатываемой информации".

"Функционирование в закрытом контуре объективно накладывает ряд ограничений на взаимодействие с населением через информационные системы региональных и государственных услуг, а также с информационными системами федеральных и региональных органов государственной власти. Как результат, необходимость неоднократных обращений граждан в военкоматы и длительное ожидание ими поступления необходимой информации в бумажном виде из органов местного самоуправления и других организаций", - сказал Бурдинский.

Он отметил, что такое положение дел требует корректировки, принятия ряда организационных и технологических мер.

Бурдинский доложил, что в составе вооруженных сил содержится 83 военных комиссариата субъектов РФ и 1 382 военных комиссариата муниципальных образований, которые являются территориальными органами Министерства обороны РФ.