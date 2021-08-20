Шойгу предложил региональным властям продолжить поддерживать "Юнармию"

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу обратился к руководителям российских регионов с предложением продолжить поддержку юнармейского движения.

"Пользуясь тем, что у нас сегодня фактически все губернаторы, я бы хотел обратиться к ним, к главам субъектов, председателям правительств, которые участвуют в нашем селекторном совещании. У нас движение "Юнармия" приобрело поистине всероссийский, очень масштабный характер. С учетом того, что сейчас идет формирование бюджетов субъектов Федерации, надо понимать, что в ваших бюджетах заложено на развитие и содержание "Юнармии", юнармейского движения, что заложено на создание домов "Юнармии", поддержание ее мероприятий на следующий год. И дальше, надеюсь, будем работать вместе с вами в этом направлении", - сказал Шойгу, подводя итоги состоявшегося в пятницу селекторного совещания.

Он подчеркнул, что нужно уделить особое внимание созданию, строительству центров начальной военной подготовки "Авангард".

"Тут мы во всем пойдем навстречу, будем поддерживать и техникой, и там, где у нас есть имущество, которое может быть востребовано такими центрами, мы его будем, конечно, передавать. И здесь будем всячески идти навстречу при создании таких центров, имея в виду, что это поручение верховного главнокомандующего. Программа поддержана им", - сказал Шойгу.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение "Юнармия" было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке президента России. Сейчас в его рядах более 850 тыс. участников. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи.