Шойгу поручил Генштабу разработать программу внедрения цифровых технологий в военкоматах

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поставил задачу Генеральному штабу Вооруженных сил РФ до декабря 2021 года совместно с руководством российских регионов разработать программу внедрения цифровых технологий в деятельность военных комиссариатов.

"По всей стране - это поручение Главному организационно-мобилизационному управлению, всем его сотрудникам вместе с субъектами Российской Федерации - такая программа должна быть подготовлена до конца года, со следующего года она должна начать работать", - сказал Шойгу, подводя итоги селекторного совещания. Оно прошло в пятницу с участием руководства субъектов РФ, командующих войсками военных округов и Северного флота.

Министр отметил, что в эту программу "надо включать не только цифровизацию, которая на первом месте". "Туда надо включать и наведение порядка. Там должен быть бюджет этой программы, какова часть федерального бюджета, то есть министерства обороны, какова часть бюджетов субъектов Российской Федерации. Я бы хотел, чтобы мы учитывали там и те фонды, которые передаем, каким образом они повлияют или отразятся на качестве выполнения этой нашей с вами программы", - сказал Шойгу.

Он отметил, что если такая работа будет проделана до конца ноября, программу на следующий год можно будет утвердить в декабре. "Еще раз повторяю: там должны быть все наши цели обозначены по срокам выполнения, деньгам. То есть, там не должно быть нераскрытых вопросов, вопросов, на которые нет ответов", - подчеркнул министр обороны. Он отметил, что внедрение современных цифровых технологий -"главнейшая и важнейшая задача". "И здесь я бы хотел, чтобы у нас этот процесс проходил не спонтанно и эпизодически. Из этого не надо делать кампанейщину. Для этого надо подготовить на основании всех соглашений министерства обороны с регионами ясный и внятный план: кто, когда и какую работу выполнит. И подкрепить его, кто и какие финансы направляет на эту работу", - сказал Шойгу.

Затем, продолжил он, надо поставить цели, "что предполагается в связи с реализацией этой программы сделать в 2022-2023 годах, чего добиться хотим". "Добиться скорости выполнения тех услуг, которые должны предоставлять комиссариаты населению, как это было показано на слайдах Московской области. Какое количество времени мы сокращаем на получении этих справок. На сколько в связи с этим мы можем оптимизировать работу военных комиссариатов для того, чтобы у людей была возможность со своего мобильного телефона или по электронной почте получить любой документ, любую справку", - отметил Шойгу.

Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в ответ на постановку этих задач доложил: "Задачи поставлены. Мы разработаем программу и представим Вам ее на утверждение в конце ноября".

Модернизация военных комиссариатов

Министр обороны предложил провести на базе Московской области всероссийские сборы, на которых будут обсуждаться вопросы, связанные с модернизацией военных комиссариатов.

"Задача Главному организационно-мобилизационному управлению: когда сочтете нужным и возможным, я считаю правильным провести всероссийские сборы по этой теме на базе, скажем, Московской области. Тогда, когда у них будет, что показывать. Чтобы мы могли программы и программные продукты, которые они создадут, тиражировать на всю страну. Это важно и здесь в качестве примера они могут вполне быть", - сказал он.

По поручению министра обороны Национальный центр управления обороной РФ подготовил альбомы с фотографиями и справками о состоянии каждого военкомата.

"Я попросил сделать фотографии и справки на каждый военкомат. Параллельно показать объекты, скажем так, федеральные - как они выглядят эти федеральные объекты. Это Пенсионный фонд, служба занятости и <...> здания Сбербанка. И, конечно, если сравнить, то, конечно, выглядим мы, прямо вам скажу, не очень презентабельно на этом фоне", - сказал Шойгу. Эти альбомы будут отправлены командующим войсками военных округов.

"Командующим округами, - отметил министр, - надо с каждым субъектом по каждому комиссариату работать. Надо все сделать, чтобы было приятно заходить в военкомат, чтобы там можно было получить весь комплекс услуг и уйти оттуда не униженным и оскорбленным, не болтаться там с утра до ночи неделями за какой-то одной справкой. Это должно быть современное, удобное, комфортное учреждение".