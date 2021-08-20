Для учений "Запад-2021" в России и Белоруссии задействуют 14 полигонов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Совместные российско-белорусские военные учения "Запад-2021" пройдут на 14 полигонах на территории двух стран. Об этом сообщил на пресс-конференции в Петербургском информационном центре ТАСС командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Александр Журавлев.

"Учение будет проводиться на пяти полигонах и одном участке местности в Республике Беларусь и девяти полигонах на территории Российской Федерации", - сказал он.

Журавлев отметил, что подготовка к учениям находится на завершающей стадии. "Войска и силы Западного военного округа завершают подготовку к основному мероприятию подготовки этого года - совместному стратегическому учению вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь "Запад-2021". <...> Уже проведены совместные командно- штабные тренировки, а также комплекс специальных учений по видам всестороннего обеспечения, в том числе три из них на территории Беларуси", - отметил генерал-полковник.

Он также пригласил представителей СМИ принять участие в информационном освещении данных учений.

Совместные стратегические учения военных России и Белоруссии "Запад-2021" пройдут 10-16 сентября. В основу замысла учений положен один из возможных вариантов эскалации военно-политической обстановки против условного государства. Российская и белорусская стороны ранее неоднократно заявляли об оборонительном характере предстоящих маневров, которые не будут направлены против кого бы то ни было.