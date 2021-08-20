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Срок постановки на воинский учет в 2021 году в Подмосковье сократится до одного дня

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, сроки уже сократили на 10 дней

ЧЕЛЯБИНСК, 20 августа. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил министру обороны РФ Сергею Шойгу, что до конца года срок постановки граждан на воинский учет сократится с 20 суток до одного дня.

"Мы сократили сроки предоставления, как и обещали, с 30 до 20 дней. Но на встрече вы поставили задачу довести эту услугу до одного дня. Думаю, до конца года мы сможем об этом доложить", - сказал Воробьев на селекторном совещании в пятницу.

По его словам, задача "максимум" - оцифровать эту услугу так, чтобы ее можно было получать на региональном портале, то есть уже не приходить в МФЦ или военкомат.

"Сейчас мы прорабатываем этот вопрос с коллегами из Минобороны. Это потребует интеграции баз данных и особого внимания с учетом сведений, которые составляют государственную тайну. Но мы работаем, и при вашей поддержке здесь тоже все получится", - сказал губернатор.

В конце июля Шойгу поставил задачу сократить сроки постановки на воинский учет в военных комиссариатах.

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Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссия
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