БПК "Североморск" осуществляет контроль за маневрами сил НАТО в Норвежском море

МУРМАНСК, 20 августа. /ТАСС/. Большой противолодочный корабль (БПК) "Североморск", осуществляющий дальний поход в Арктике, контролирует объединенные военно-морские силы (ОВМС) НАТО, задействованные в совместных внеплановых учениях по противовоздушной обороне, сообщили в пятницу в пресс-службе Северного флота.

"Большой противолодочный корабль "Североморск" в настоящее время осуществляет контроль за силами ОВМС НАТО, задействованными в совместном неплановом учении по противовоздушной обороне, которое проходит в северо-восточной части Норвежского моря", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в данных учениях участвует эсминец УРО ВМС США, совершивший переход с 10 по 16 августа из базы дислокации Рота в Испании в акваторию Норвежского моря. "Силы и средства Северного флота продолжают мероприятия по контролю за деятельностью кораблей объединенных военно-морских сил (ОВМС) НАТО в северо-восточных районах Атлантики", - уточнили в пресс-службе флота.

Как пояснили в ведомстве, ранее ряд кораблей НАТО проявлял повышенный интерес к кораблям Северного флота, участвовавшим в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте, на этапе перехода в пункты постоянного базирования.

Большой противолодочный корабль "Североморск" продолжает выполнять задачи дальнего похода в Арктике, БПК взял курс на юго-запад от берегов архипелага Земля Франца-Иосифа, где недавно провел совместные учения с пограничным сторожевым кораблем "Полярная звезда".

Очередной арктический поход "Североморска" начался 10 августа и проходит в рамках реализации комплекса мероприятий, направленных на обеспечение защиты интересов России в Арктике. Планируется, что поход продлится около двух месяцев и будет проходить по морям Северного Ледовитого океана, в том числе в районах трассы Северного морского пути.