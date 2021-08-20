В Крыму к концу 2023 года завершат программу развития 14 военных комиссариатов

ТАСС, 20 августа. Программу развития 14 военных комиссариатов, расположенных на территории Республики Крым, по совершенствованию и приданию им современного облика завершат к концу 2023 года, доложил министру обороны РФ глава региона Сергей Аксенов.

"К реализации некоторых вопросов программы мы уже приступили. Заверяю вас, что в целом эта программа будет завершена к концу 2023 года, - сказал Аксенов на селекторном совещании в пятницу. - На территории региона функционирует 14 военных комиссариатов муниципальных образований Республики Крым. Качественная работа военных комиссариатов играет важную роль в жизнедеятельности республики".

По его словам, реализация совместных с Минобороны мер позволит вывести эту работу на новый уровень, значительно повысить качество услуг, предоставляемых населению. "Мы готовы организовать работу по совершенствованию деятельности военных комиссариатов и придания им современного облика", - заявил Аксенов.

Он также поблагодарил министра обороны и в его лице все Вооруженные силы РФ за оказанную помощь в обеспечении водой населения Республики Крым, в ликвидации последствий наводнений, спровоцированных мощными ливнями на территории республики. "Огромная вам за это благодарность", - сказал Аксенов.

В свою очередь взявший слово председатель правительства Республики Саха (Якутия) Андрей Тарасенко поблагодарил министра обороны за помощь, которую военное ведомство оказывает республике в тушении лесных пожаров.

"Хочу от жителей Якутии поблагодарить вас и сказать огромное спасибо за помощь и взаимодействие в тушении лесных пожаров. И за выделение техники, которую определил сегодня командующий войсками Восточного военного округа. Это будет первая в Якутии техника, с помощью которой мы будем учить детей патриотизму. Огромное вам спасибо", - сказал Тарасенко.