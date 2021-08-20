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В Крыму к концу 2023 года завершат программу развития 14 военных комиссариатов

Глава региона Сергей Аксенов отметил, что качественная работа комиссариатов очень важна для жизнедеятельности республики

ТАСС, 20 августа. Программу развития 14 военных комиссариатов, расположенных на территории Республики Крым, по совершенствованию и приданию им современного облика завершат к концу 2023 года, доложил министру обороны РФ глава региона Сергей Аксенов.

"К реализации некоторых вопросов программы мы уже приступили. Заверяю вас, что в целом эта программа будет завершена к концу 2023 года, - сказал Аксенов на селекторном совещании в пятницу. - На территории региона функционирует 14 военных комиссариатов муниципальных образований Республики Крым. Качественная работа военных комиссариатов играет важную роль в жизнедеятельности республики".

По его словам, реализация совместных с Минобороны мер позволит вывести эту работу на новый уровень, значительно повысить качество услуг, предоставляемых населению. "Мы готовы организовать работу по совершенствованию деятельности военных комиссариатов и придания им современного облика", - заявил Аксенов.

Он также поблагодарил министра обороны и в его лице все Вооруженные силы РФ за оказанную помощь в обеспечении водой населения Республики Крым, в ликвидации последствий наводнений, спровоцированных мощными ливнями на территории республики. "Огромная вам за это благодарность", - сказал Аксенов.

В свою очередь взявший слово председатель правительства Республики Саха (Якутия) Андрей Тарасенко поблагодарил министра обороны за помощь, которую военное ведомство оказывает республике в тушении лесных пожаров.

"Хочу от жителей Якутии поблагодарить вас и сказать огромное спасибо за помощь и взаимодействие в тушении лесных пожаров. И за выделение техники, которую определил сегодня командующий войсками Восточного военного округа. Это будет первая в Якутии техника, с помощью которой мы будем учить детей патриотизму. Огромное вам спасибо", - сказал Тарасенко.

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Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрымЯкутия
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