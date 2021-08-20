В полетной программе "Армии-2021" впервые будет участвовать военная летчица

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская обл./, 20 августа. /ТАСС/. Военная летчица, курсант Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков (КВВАУЛ) впервые примет участие в полетной программе на форуме "Армия-2021". Об этом сообщил журналистам в пятницу на брифинге замглавкома Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ генерал-полковник Юрий Грехов.

"Впервые в летную программу авиакластера форума включен пилотаж курсантов-девушек Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков на самолете Л-410УВП-Е20", - сказал Грехов.

Как уточнили в Минобороны, пилотаж на Л-410 представит курсант выпускного курса КВВАУЛ Владислава Григоренко из первого набора девушек в училище. Ранее в ВКС отмечали, что девушки-летчицы обязательно попадут на службу, разрабатывается методология применения женских экипажей.

Грехов сообщил, что свою летную программу на "Армии" покажут экипажи пилотажных групп "Русские витязи" на самолетах Су-35С, "Стрижи" на самолетах МиГ-29, "Беркуты" на вертолетах Ми-28Н.

В рамках статического показа на аэродроме Кубинка будут представлены более 30 летательных аппаратов ВКС, морской авиации ВМФ, предприятий промышленности, а также ретроавиация "Аэроклуба ВВС".

"Мы покажем зрителям все те образцы современной авиационной техники, которые стоят на вооружении ВКС, а также поступают в настоящее время в войска. Это и ударные вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-35М, и арктический вариант транспортно-боевого вертолета Ми-8АМТШ-ВА, и истребители Су-35С, Су-30СМ, МиГ-31БМ, бомбардировщики Су-34, штурмовики Су-25СМ3, представим наши стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, новый тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, модернизированный самолет дальнего радиолокационного дозора и наведения А-50У и многие другие типы авиационной техники", - рассказал Грехов.