Российские летчики на конкурсе "Авиадартс" впервые будут выступать на улучшенных Су-34

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 20 августа. / ТАСС/. Россия на конкурсе "Авиадартс" Армейских международных игр - 2021 впервые выступит на улучшенных фронтовых бомбардировщиках Су-34НВО ("Новые возможности"), сообщил журналистам на брифинге замглавкома Воздушно-космический сил (ВКС) РФ генерал-полковник Юрий Грехов.

Он напомнил, что международный этап конкурса состоится в Рязанской области, в нем участвуют команды России, Белоруссии и Китая - порядка 60 экипажей.

"Наши экипажи выступают на самолетах Су-25СМ3, Су-30СМ, Су-34НВО, Су-35С, Ту-22М3, Ил-76МД", - сказал Грехов.

По его словам, команда из Белоруссии будет выступать на штурмовиках Су-25, летчики из Китая участвуют на своих самолетах: истребителях "Цзянь-10", "Цзянь-16" (аналог Су-35), транспортных "Юнь-9" (аналог Ан-12), "Юнь-20" (аналог Ил-76) и самолетах дальней авиации "Хун-6" (аналог Ту-16). Экипажи вертолетов будут участвовать в конкурсе на Ми-8, Ми-24, Ми-28Н и Ка-52.

"Уже состоялись первые тренировочные полеты, экипажи ознакомились с районом проведения полетов, маршрутами, мишенной обстановкой. Каждая из команд прибыла на конкурс на своей технике", - отметил Грехов.

Как сообщалось ранее, на Су-34НВО улучшено бортовое радиоэлектронное оборудование, что позволяет ускорить сроки ввода полетного задания в авиационные средства поражения в три раза. Эти характеристики были подтверждены в Сирии.