В Минобороны заявили, что по замыслу учений "Запад-2021" нет конкретизации противника

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Сценарий совместных стратегических учений "Запад-2021" не предполагает конкретизации противника. Об этом заявил в пятницу на брифинге первый замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Евгений Ильин.

"Замысел учения не предполагает конкретизации противника. Противник условный. Отработка вопросов ведения военных действий против каких-либо конкретных государств не предусмотрено", - сказал Ильин.

По его словам, сценарием учений предусмотрено, что при отработке учебных вопросов будет использована условная военно-политическая обстановка. В основу сценария положена ситуация с эскалацией конфликта противоборствующих коалиций условных государств.

Генерал уточнил, что на территории РФ создано несколько учебных территориально-государственных образований. Условное государство - Полярная республика - будет имитировать действия противника.

"Предполагается, что, обладая развитыми вооруженными силами, противник предпринимает попытки силового давления на Центральную федерацию. Эскалация напряженности перерастает в вооруженный конфликт, - рассказал генерал. - Согласно сценарию учения, в этой обстановке обучаемые органы управления, войска и силы выполнят учебно-боевые задачи по отражению ударов средств воздушного нападения условного противника, ведения разведывательно-поисковых, оборонительных и наступательных действий по локализации вооруженного конфликта и разгрому противника".

Оборонительный характер

Учения "Запад-2021" носят сугубо оборонительный характер, заявил Ильин.

"Учение "Запад-2021" носит сугубо оборонительный характер и направлено на обучение войск ведению военных действий в современных условиях и повышение оперативной совместимости органов военного управления вооруженных сил Российской Федерации, Республики Белоруссия, союзников и дружественных государств", - подчеркнул Ильин.

Он отметил, что в рамках российской добровольной инициативы об удалении районов масштабных учений от линии соприкосновения Россия - НАТО основные практические действия войск будут проводиться на территории РФ на значительном удалении от западной границы государства.

Кроме того, на активную фазу планируется пригласить представителей военно-дипломатического корпуса, аккредитованных в РФ в качестве наблюдателей. Этот этап будет проведен на полигоне Мулино. По итогам учений информация также будет доведена до военных атташе.

Девять стран

Воинские контингенты девяти дружественных государств приглашены для участия в учениях "Запад-2021", сообщил Ильин.

"Для участия в учении в ходе второго этапа на территории Российской Федерации приглашены воинские контингенты Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Индии, Киргизии, Монголии, Сербии и Шри-Ланки", - сказал Ильин. - Вооруженные силы Китая, Вьетнама, Мьянмы, Пакистана и Узбекистана будут представлены военными наблюдателями".

Генерал отметил, что в соответствии с договоренностями воинские контингенты иностранных государств к 3 сентября прибудут для участия в учениях на полигон Мулино Нижегородской области.

"В ходе второго этапа будут отработаны вопросы управления войсками и силами при восстановлении территориальной целостности государства, в том числе с участием подразделений дружественных государств", - уточнил Ильин.

Совместные учения

Около 200 тыс. военнослужащих, около 80 единиц авиатехники, до 760 единиц боевой техники и 15 кораблей будет задействовано в совместных стратегических учениях "Запад-2021", которые состоятся на территории РФ и Белоруссии с 10 по 16 сентября, сообщил Ильин.

"Всего в учении на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии будет участвовать до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей", - сказал он.

По его информации, максимальное количество привлекаемого на учениях личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, не превысит 6 400 военнослужащих.

К учениям привлекаются органы военного управления, войска Западного военного округа, часть органов военного управления войск Центрального военного округа, Воздушно-десантных войск, Дальней и Военно-транспортной авиации, а также соединения Балтийского флота.

Для отработки задач учений на территории Белоруссии будут использованы общевойсковые полигоны Обуз-Лесновский и Брестский, а также авиационные полигоны Домановский и Ружанский. Для проведения розыгрышей практических действий войск предполагается задействовать девять полигонов на территории Западного военного округа: Мулино, Кирилловский, Струги Красные, Погоново, Хмелевка и Правдинский, в том числе три авиационных полигона: Добровольский, Дорогобуж и Вольский. Розыгрыши практических действий морских сил общего назначения будут проводиться в южной части Балтийского моря и Финского залива.

По данным Ильина, возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учениях спланировано до середины октября 2021 года.