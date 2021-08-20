Судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" передадут ВМФ 21 августа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" передадут в состав ВМФ в Кронштадте 21 августа. Об этом в пятницу сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"21 августа в Военной гавани Кронштадта состоится торжественная церемония приема в состав ВМФ морского судна тылового обеспечения "Всеволод Бобров" и подъема на судне военно-морского Андреевского флага. Приказом главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова, который будет зачитан на церемонии, судно будет включено в состав ВМФ", - говорится в сообщении.

По словам Евменова, "Всеволод Бобров" обладает превосходными характеристиками в своем классе и сможет эффективно выполнять задачи по предназначению в составе группировок кораблей ВМФ. "Проведенные испытания подтвердили все характеристики, заложенные при проектировании судна и реализованные при его строительстве", - сказал он.

"Всеволод Бобров" - второе судно проекта 23120, построенное на Северной верфи (Петербург). Головное судно "Эльбрус" вступило в отряд обеспечения службы вспомогательного флота объединенного стратегического командования Северного флота в 2018 году. По результатам эксплуатации головного заказа проект 23120 доработан. Усовершенствованы системы связи и навигации.

Судно проекта 23120 предназначено для перевозки грузов, буксировки, гидрографических исследований, помощи кораблям, попавшим в бедствие. Корпус с ледовым классом ARC4 рассчитан на преодоление льда толщиной 0,6 м.

Северная верфь (первое название - Путиловская) - петербургское судостроительное предприятие, основанное в 1912 году. Завод занимает одно из ведущих мест в отрасли, выпустив за свою историю свыше 600 надводных кораблей и судов.