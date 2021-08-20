ВМФ РФ представит на форуме "Армия-2021" новый боевой модуль и перспективный беспилотник

ПАРК ПАТРИОТ /Московская область/, 20 августа. /ТАСС/. Военно-морской флот России представит на международном военно-техническом форуме "Армия-2021" новый боевой модуль и перспективный беспилотный летательный аппарат, сообщил журналистам главком ВМФ адмирал Николай Евменов.

По его словам, в рамках кластера ВМФ на форуме будут показаны новейшие технические разработки для военно-морского флота, модели современных и перспективных надводных кораблей и подводных лодок.

"Будет представлен ряд полноразмерных макетов перспективных образцов вооружения и техники, из них модуль корабельный дистанционно-управляемый "Нарвал" с возможностью дистанционного управления 12,7-миллиметровым пулеметом, а также автоматического сопровождения цели и выработки данных для стрельбы", - рассказал Евменов.

Кроме того, отметил адмирал, будет показан перспективный беспилотный летательный аппарат нетрадиционной схемы, преимуществом которого является повышенная безопасность эксплуатации и маневренность.

Главком добавил, что в рамках кластера ВМФ стоит отметить стенд главного командования ВМФ, расположенный в павильоне "С" и исполненный в виде командирского мостика надводного корабля - фрегата проекта 22350 - с визуализацией пусковых шахт ракетных комплексов, оснащенный учебно-тренировочными средствами имитации с выводом изображения на видеоэкран.