Источник: докование авианосца "Адмирал Кузнецов" состоится летом следующего года

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" будет поставлен в сухой док летом 2022 года. Об этом сообщил в пятницу журналистам источник, близкий к ОПК.

"Готовность к докованию по временной схеме будет обеспечена к концу этого года, но с учетом погодных условий докование пройдет в теплое время, в следующем году. С учетом согласованного графика", - сказал он.

По его словам, график строительства сухого дока для ремонта авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" соблюдается. За ходом работ осуществляется постоянный контроль. "Если говорить о процедуре, выполнено бетонирование первой закладки под стапельную плиту. Где-то вяжется арматура, ставятся сваи, опорные ящики", - добавил собеседник агентства.

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) по итогам закрытого конкурса заключила контракт на строительство сухого дока для ремонта авианосца "Адмирал Кузнецов". Подрядчиком стала компания "Оргэнергострой".

ОСК и Минобороны РФ подписали контракт на ремонт авианосца "Адмирал Кузнецов" в апреле 2018 года. Занимавший на тот момент должность заместителя главкома ВМФ РФ Виктор Бурсук сообщал, что ремонтные работы на авианосце начались в мае того же года, а в 2021 году флот надеется получить обновленный корабль обратно. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщал, что доля выполненных работ по ремонту и модернизации "Адмирала Кузнецова" составляет 25%. Работы предполагалось завершить до конца 2020 года.