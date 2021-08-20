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В Минобороны России не исключили вступления Сирии в ОДКБ

В министерстве указали, что это может произойти, "если это будет выгодно всем"

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Сирия может быть включена в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если это будет выгодно этой стране и государствам организации. Об этом сообщил начальник Главного военно-политического управления Минобороны РФ Андрей Картаполов в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Почему бы нет? Во-первых, устав не догма, он должен отвечать непосредственно обстановке, если это будет выгодно всем, и Сирии, и партнерам по ОДКБ, я не исключаю такую возможность", - сказал Картаполов.

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