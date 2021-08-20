В МО заявили, что инцидент с Defender отобьет охоту к агрессии в Арктике у некоторых стран

"Я думаю, что попытки такие будут. Они будут нас прощупывать. Но после того, как Defender получил по курсу четыре авиабомбы и понял, что шутки плохи, наверное, они теперь уже понимают, что где бы они ни сунулись, они везде получат достойный и конкретный ответ", - сказал Картаполов, отвечая на вопрос, будут ли попытки увеличить напряжение в Арктике рядом стран, в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Картаполов подчеркнул, что сегодня Россия полностью опережает в Арктике партнеров. "Мы там уверенно стоим на обеих ногах. У нас подготовлены, созданы и функционируют абсолютно уникальные арктические базы, которые позволяют нам контролировать обстановку. Ведь Арктика - это же в том числе самый короткий путь для полета баллистических ракет и для полета стратегических бомбардировщиков. И по сути она была полностью открыта. Но раз партнеры не хотят жить с нами в мире и согласии, значит, там мы готовы к конструктивному диалогу с помощью тех инструментов, которые нам привычны и которыми мы обладаем", - сказал замминистра.