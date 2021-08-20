{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минобороны: учения "Запад-2021" покажут бесполезность наращивания сил НАТО у границ России

В учениях будут задействованы около 200 тыс. военнослужащих

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Стратегические учения "Запад-2021" укажут западным партнерам на бесперспективность наращивания военных мощностей возле Калининградской области. Об этом заявил замминистра обороны - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил Андрей Картаполов.

"Они эти хотят нам сказать, что существует проекция военного блока для калиниградского анклава, чтобы мы это чувствовали и понимали. Мы готовы к этим намекам и ясно им это дали понять. Полагаю, что в ходе учений "Запад-2021" мы еще раз попытаемся нашим партнерам показать, что не нужно этого делать, не нужно беспокоить русского медведя", - сказал Картаполов в пятницу в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Он отметил, что группировка Вооруженных сил РФ в Калининградской области и Балтийский флот самодостаточны и способны к выполнению задач по предназначению. "Современные средства вооруженной борьбы, которыми Балтийский флот обладает, существенно увеличивают его возможности как по дальности, так и по поражению", - подчеркнул генерал.

Сценарий совместных стратегических учений "Запад-2021" не предполагает конкретизации противника. Об этом заявил в пятницу на брифинге первый замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны генерал-майор Евгений Ильин.

По словам Ильина, в учениях будут задействованы около 200 тыс. военнослужащих, порядка 80 единиц авиатехники, до 760 единиц боевой техники и 15 кораблей. Учения состоятся на территории РФ и Белоруссии с 10 по 16 сентября.

Теги
Россия
Инцидент с британским эсминцем в Черном море
В МО заявили, что инцидент с Defender отобьет охоту к агрессии в Арктике у некоторых стран
Они получат достойный ответ, считает начальник Главного военно-политического управления Минобороны РФ Андрей Картаполов.
Читать полностью