ПВО Сирии уничтожили 22 из 24 ракет, запущенных ВВС Израиля 19 августа

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Сирийские системы ПВО российского производства "Бук-М2Э" и "Панцирь-С" уничтожили 22 из 24 управляемых ракет, выпушенных истребителями ВВС Израиля по провинциям Риф Дамаск и Хомс 19 августа. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

Он отметил, что 19 августа, около 23:00, шесть тактических истребителей ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана нанесли удар 24 управляемыми ракетами по целям на территории Сирийской Арабской Республики в провинциях Риф Дамаск и Хомс. "Дежурными силами сирийских ПВО из находящихся на вооружении вооруженных сил САР комплексов российского производства "Бук-М2Э" и "Панцирь-С" уничтожено 22 ракеты. Потерь среди сирийских военнослужащих и разрушений объектов инфраструктуры нет", - сказал Кулить.

Ранее телеканал Al Hadath сообщил, что израильские ВВС атаковали в ночь на пятницу окрестности Дамаска и Хомса, где находятся лагеря и склады с оружием шиитских отрядов "Хезболлах", воюющих на стороне сирийской армии. По данным телеканала, ракетные удары по наземным целям наносились из воздушного пространства Ливана. Средства противовоздушной обороны Сирии открыли огонь по воздушным целям над Дамаском и Хомсом. Как сообщило агентство SANA со ссылкой на военный источник, "сирийские зенитчики поразили большую часть ракет". 17 августа ВВС Израиля атаковали позиции сирийской армии и воюющих на ее стороне проиранских шиитских формирований в юго-западной провинции Эль-Кунейтра. 22 июля были нанесены удары по складам с оружием и боеприпасами шиитской милиции "Хезболлах" в Эль-Кусейре на юге провинции Хомс.

В ответ Дамаск призвал Совет Безопасности ООН "привлечь Израиль к ответственности за его агрессивные действия против Сирии, которые участились в последнее время". В заявлении МИД арабской республики подчеркивалось, что "Сирия без колебаний воспользуется своим законным правом на оборону и защиту национального суверенитета в полном соответствии с Уставом ООН".