Двусторонние учения соединений ракетных и десантных кораблей ЧФ прошли в Черном море

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Соединения десантных и ракетных кораблей Черноморского флота провели двусторонние учения в Черном море, говорится в сообщении пресс-службы ЧФ в субботу.

"На Черноморском флоте прошло двусторонне зачетное тактическое учение соединений ракетных и десантных кораблей, в ходе которого ракетные корабли и катера осуществили нанесение ракетного удара по десантному отряду условного противника, задачей которого была высадка морского десанта на побережье", - сообщили на флоте.

Уточняется, что корабельные ударные группы в составе ракетных кораблей "Самум" и "Орехово-Зуево" и ракетных катеров "Ивановец" и "Набережные Челны" в ходе ведения морского боя нанесли ракетный удар по десантным кораблям, чтобы уничтожить десант условного противника и не допустить его высадки на побережье. Экипажи выполнили фактическую ракетную стрельбу по мишенной позиции, имитирующей отряд кораблей условного противника.

Между тем, отряд в составе больших десантных кораблей "Цезарь Куников", "Новочеркасск", "Саратов" и "Орск" провели боевые действия по высадке морского десанта на необорудованное побережье и осуществили высадку десанта - военнослужащих морской пехоты ЧФ - на полигон Опук.

Также были отработаны действия штабов соединений по управлению силами и экипажей кораблей при выполнении задач по предназначению. К следующему этапу противодесантной подготовки сил кроме соединений ракетных, десантных кораблей и морской пехоты будут привлечены корабли подводных, тральных и противолодочных сил, а также подразделения Морской авиации и армейского корпуса ЧФ.