В Казани открылась выставка работ Сергея Шойгу

КАЗАНЬ, 21 августа. /ТАСС/. Выставка работ министра обороны РФ, президента Русского географического общества (РГО) Сергея Шойгу открылась в субботу в Национальной художественной галерее "Хазине" в Казанском Кремле, передает корреспондент ТАСС.

"Эта выставка показывает многогранное творчество этого выдающегося человека. Это и рисунки, и работы по дереву, которые меня впечатляют. Экспозиция характеризует Сергея Кужугетовича, как очень многостороннего и естественного человека", - сказал первый вице-президент РГО, академик РАН Николай Касимов на официальном открытии выставки.

Экспозиции называется "Творчество ради жизни". Посетители увидят 100 произведений, среди которых 83 картины и 17 предметов из дерева. Некоторые экспонаты продадут на аукционе в 2022 году. Вырученные деньги направят на помощь тяжелобольным детям.

Открытие экспозиции сопровождалось литературными чтениями рассказов Сергей Шойгу, которые озвучил актер театра и кино, телеведущий Вячеслав Разбегаев.

Выставка "Творчество ради жизни" продолжит работу до 12 сентября. Вход свободный. Помимо осмотра экспозиции желающие смогут посетить открытый лекторий Русского географического общества. Также запланированы кинопоказы тематических документальных фильмов.