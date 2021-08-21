{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Фрегат "Адмирал Головко" планируют вывести на ходовые испытания в середине 2022 года

В боевом составе Северного флота сейчас два корабля этого проекта - "Адмирал Горшков" и "Адмирал Касатонов"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. "Северная верфь" планирует вывести на ходовые испытания фрегат "Адмирал Головко" проекта 22350 в середине 2022 года. Об этом в субботу сообщил журналистам генеральный директор предприятия Игорь Орлов.

"Мы считаем, что он [фрегат "Адмирал Головко"] выйдет на этап ходовых в середине следующего года", - сказал он.

"Адмирал Головко" - третий по счету и второй в серии фрегат проекта 22350. В боевом составе Северного флота сейчас два фрегата этого проекта - "Адмирал Горшков" и "Адмирал Касатонов". Основное ударное оружие фрегатов - ракетный комплекс "Калибр-НК". "Адмирал Горшков" принимает участие в испытаниях гиперзвуковых противокорабельных ракет "Циркон".

Теги
Россия
Единый день голосования
Военные РФ в Южной Осетии с 3 сентября смогут проголосовать досрочно на выборах в Госдуму
Для остальных российских граждан с 17 по 19 сентября буду открыты 10 избирательных участков
Читать полностью