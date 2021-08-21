Фрегат "Адмирал Головко" планируют вывести на ходовые испытания в середине 2022 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. "Северная верфь" планирует вывести на ходовые испытания фрегат "Адмирал Головко" проекта 22350 в середине 2022 года. Об этом в субботу сообщил журналистам генеральный директор предприятия Игорь Орлов.

"Мы считаем, что он [фрегат "Адмирал Головко"] выйдет на этап ходовых в середине следующего года", - сказал он.

"Адмирал Головко" - третий по счету и второй в серии фрегат проекта 22350. В боевом составе Северного флота сейчас два фрегата этого проекта - "Адмирал Горшков" и "Адмирал Касатонов". Основное ударное оружие фрегатов - ракетный комплекс "Калибр-НК". "Адмирал Горшков" принимает участие в испытаниях гиперзвуковых противокорабельных ракет "Циркон".