В парке "Патриот" начинает работу VII Международный военно-технический форум "Армия-2021"

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Международный военно-технический форум "Армия-2021" открывается в воскресенье на территории конгрессно-выставочного центра (КВЦ) "Патриот" в Кубинке, он будет работать до 28 августа.

Работа форума традиционно разделена на выставочную, демонстрационную, научно-деловую программы, также на его полях планируется несколько протокольных и культурно-массовых мероприятий. Первый день работы форума предназначен для специалистов и проведения мероприятий научно-деловой программы. 23 августа пройдет церемония открытия форума и армейских игр в Конгрессно-выставочном центре "Патриот". 24-25 августа форум будет открыт для специалистов, 26-28 августа мероприятия форума смогут посетить все желающие.

На территории КВЦ будет представлена статическая экспозиция, там же пройдет основная часть деловой и научной программ форума. Динамические показы возможностей российской военной техники пройдут на аэродроме Кубинка и на полигоне Алабино в Подмосковье. Традиционно мероприятия форума состоятся во всех военных округах и на Северном флоте.

По предварительным данным, в рамках научно-деловой программы форума пройдут 211 мероприятий, в том числе 138 круглых столов, 38 конференций, 14 брифингов и 21 заседание. В статической выставке примут участие более 1,4 тыс. предприятий и организаций, которые представят свыше 28 тыс. образцов своей продукции и технологий. Минобороны России представит более 300 серийных образцов техники.

Во время динамической программы запланирована демонстрация более 230 образцов вооружения, военной и специальной техники Министерства обороны РФ и изделий отечественного ОПК. Особого внимания заслуживает запланированная демонстрация парного пилотажа истребителей Су-57, а также участие авиационных групп "Русские Витязи", "Стрижи" и "Беркуты".

Что касается деловой программы, то, по информации госкорпорации "Ростех", входящий в ее состав "Рособоронэкспорт" намерен подписать на выставке более 10 контрактов на поставки российских вооружений в зарубежные страны.

Армейские международные игры

Параллельно с открытием форума 22 августа на военных полигонах 12 государств стартуют VII Армейские международные игры (АрМИ-2021) - учебно-боевые состязания военнослужащих РФ и ряда других государств.

Игры продлятся до 4 сентября и будут включать 34 конкурса. В этом году в рамках АрМИ-2021 пройдут два новых конкурса: "Меридиан" (для специалистов военно-топографических служб) и "Тактический стрелок", в основу которого легли элементы армейской тактической стрельбы из различного стрелкового оружия. Дальнейшее развитие получит конкурс творческих коллективов "Армия культуры".

В этом году пополнится список стран - участников соревнований. Впервые в играх примут участие Буркина-Фасо, Индонезия, Перу и Саудовская Аравия.

Расширится и географический охват состязаний: Россия примет 16 конкурсов, Белоруссия, Китай и Иран проведут на своей территории по три конкурса, по два конкурса пройдут на территории Вьетнама, Казахстана, Узбекистана и Монголии. Алжир, Армения Сербия и Катар проведут по одному конкурсу.

Новинки форума

На этот раз общая площадь статической экспозиции форума превысит 330 тыс. кв. м. Мероприятие традиционно не обходится без премьер.

Госкорпорация "Ростех" планирует представить более 50 новинок. Будут показаны новейшие образцы стрелкового оружия, танки и боевые машины пехоты, самолеты и вертолеты, ракеты и многое другое.

Одной из главных премьер станет экспортный вариант автоматизированного комплекса артиллерийской и войсковой разведки "Пенициллин" производства холдинга "Росэлектроника".

Также будут представлены несколько видов новой электронной техники и оборудования, в том числе и новейший военный компьютер-планшет производства холдинга "Высокоточные комплексы".

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) покажет макет перспективного двигателя для учебно-боевых самолетов СМ100.

Показ авиатехники

Особого внимания на форуме заслуживает обширная программа демонстрации авиационной техники, в том числе производства Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Экспозиция ОАК будет представлена как в демонстрационном центре корпорации на территории конгрессно-выставочного центра "Патриот", так и на аэродроме Кубинка.

В демонстрационном центре ОАК будет показана мультимедийная экспозиция линейки выпускаемых предприятиями корпорации самолетов.

На аэродроме Кубинка в рамках статической экспозиции будет представлена значительная часть модельного ряда отечественных авиационных комплексов. Планируется показ на статической площадке самолетов Су-57Э, Су-24М, Су-34, Су-35С, МиГ-35Э, МиГ-31и, МиГ-31БМ, МиГ-29 СМТ, МиГ-25СМ3, МиГ-29К, Ту-22М3М, Ту-95МС, Ту-160, А-50У, Ил-78М, Су-30СМ, Як-130 и Як-152.

В летной программе форума планируются выступления истребителей Су-57, Су-35С, Су-30СМ, учебно-боевых самолетов Як-130, тренировочных Як-152, а также других самолетов производства ОАК.

Роботы и искусственный интеллект

Повышенное внимание на форуме Армия-2021 будет уделено робототехническим комплексам и технологиям искусственного интеллекта.

25-26 августа в рамках форума состоится чемпионат по управлению БПЛА и роботами. На мероприятии планируется показать боевых роботов, роботов-разведчиков, а также роботов для разминирования, тушения пожаров и работы в опасных средах.

В рамках проводимого в России Года науки и технологий в павильоне "А" будет организован целый тематический кластер технологий искусственного интеллекта, радиоэлектронных и информационных технологий.

Арктическая техника

В этом году на форуме впервые будет представлена экспозиция "Арктика". На ней планируется показ техники, а также демонстрация элементов специальной арктической базовой станции, способной работать в тяжелых климатических условиях крайнего севера.

На форуме будут продемонстрированы зенитно-ракетные комплексы "Панцирь" и "Тор" на базе отечественных снегоболотоходов для работы в заснеженных районах севера.

Концерн "Радиоэлектронные технологи" (КРЭТ) покажет специальную метеостанция для использования в арктических широтах.

Холдинга "Технодинамика" госкорпорации "Ростех" с помощью системы виртуальной реальности позволит посетителям выставки повторить и почувствовать на себе уникальную высадку в Арктике российских десантников с новейшим парашютом "Стайер".

"Роскосмос" на "Армии-2021"

В рамках форума будет продемонстрирована космическая техника гражданского и военного назначения. Исследовательский центр им. М. В. Келдыша (входит в Роскосмос) покажет макет плазмотрона "Звезда", натурные образцы плазмотрона "РГ-100", а также уникальный многослойный композиционный материал с эффектом самозалечивания и другие экспонаты.

Центр им. М. В. Хруничева (входит в Роскосмос) покажет макеты ракет-носителей "Протон-М", "Ангара-1.2", "Ангара-А5", "Ангара-А5П", "Рокот-М", разгонных блоков КВТК и "Бриз-М". А головной научный институт Роскосмоса ЦНИИмаш представит макеты многоразовой крылатой ступени ракеты легкого класса "Крыло-СВ" и оптико-электронного средства наблюдения околоземного космического пространства.

Также в экспозиции Роскосмоса можно будет увидеть макеты стартового комплекса для ракеты-носителя "Ангара" на космодроме Восточный (АО "ЦЭНКИ"), МКС, многоцелевого лабораторного модуля "Наука", перспективного корабля "Орел".

Новинки колесной техники

Одно из крупнейших предприятий российского ОПК "Ремдизель" представит на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" варианты колесной бронетехники, в том числе новые модификации защищенных автомобилей К-4386 "Тайфун-ВДВ".

Также будут представлены модернизированный гусеничный тягач и грузовой автомобиль двойного назначения "Мустанг". Новые варианты бронемашин планируется представить в ходе отдельной презентации.

Путь до форума

Добраться до форума можно как общественным транспортом, так и на личном автомобиле. На самом мероприятии перевозку пассажиров по планам будут осуществлять более 530 автобусов подмосковного предприятия "Мострансавто".

В связи с загруженностью парковок организаторы призывают пользоваться общественным транспортом. Ближайшими железнодорожными станциями Белорусского направления являются платформы Голицыно и Кубинка-1. По Киевскому направлению железной дороги можно добраться до станции Селятино.

Посетителям на личном автотранспорте предлагают добираться до парковки Р1 по Минскому шоссе - до указателя "Парк Патриот" (55-й км. Минского шоссе). Въезд на территорию парковки организован по эстакаде через Минское шоссе.