Ростех модернизирует "Планшет-А" для управления артиллерией

КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. ВНИИ "Сигнал" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") приступил к модернизации первого российского мобильного комплекса управления огнем артиллерии "Планшет-А", который позволит создавать его сопряжение с беспилотниками и другими средствами разведки. Об этом ТАСС в преддверии международного военно-технического форума "Армия-2021" сообщил индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев.

По словам Оздоева, модернизированный комплекс получил обозначение "Планшет-М-ИР". "Модернизированный комплекс "Планшет-М-ИР" размещается на бронеавтомобиле. Его основным назначением по-прежнему остается управление артиллерийскими подразделениями, оснащенными буксируемыми орудиями, реактивными системами залпового огня и минометами. Но в модифицированной версии "Планшета-А" появляется возможность управления огневыми средствами, имеющими в своем составе штатные автоматизированные системы управления наведения и огнем типа АСУНО, разработчиком которого также является ВНИИ "Сигнал". Таким образом, создаваемый комплекс позволит управлять огнем артиллерии как вновь поставляемых огневых средств, так и ранее поставленных в войска", - рассказал Оздоев.

В свою очередь генеральный директор ВНИИ "Сигнал" Владимир Пименов добавил, что возможности "Планшет-М-ИР" по взаимодействию с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) будут существенно расширены. "Если ранее при работе с БЛА в автоматизированном режиме можно было обмениваться лишь координатами и ставить задачи, то "Планшет-М-ИР" будет позволять принимать и показывать изображение, передаваемое с беспилотника в режиме реального времени: командир внутри машины будет видеть, что происходит на поле боя, и принимать своевременные решения по управлению огнем", - отметил Пименов.

В комплексе "Планшет-М-ИР" будут использоваться радиостанции шестого поколения, уже состоящие на вооружении в Воздушно-десантных войсках. "Это повысит устойчивость и скрытость системы управления связи дивизиона/батареи, упростит работу по настройке системы связи и назначению рабочих частот. Кроме того, появляется возможность использования технологии mesh-сетей, что дает возможность взаимодействовать с вышестоящими пунктами управления в автоматизированном режиме", - сообщил Пименов.

Первый российский планшет, предназначенный для управления огнем артиллерии ("Планшет-А"), был представлен на форуме "Армия-2020". Как сообщил тогда Пименов, комплекс прошел госиспытания, и были заключено первые госконтракты на его производство.